Минцифры предложило собирать биометрические данные граждан без их согласия

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ предложило отказаться от необходимости получать согласие гражданина на передачу его биометрии в Единую биометрическую систему (ЕБС). С поправками министерства к правилам сбора биометрии ознакомился «Коммерсант».

В Минцифры полагают, что отправленные в Аналитический центр при правительстве РФ поправки укрепят защищенность данных. Эксперты считают, что инициатива приведет к хаотичному наполнению ЕБС.

Авторы поправок в пояснительной записке ссылаются на то, что размещение данных без согласия субъекта закреплено в законе «Об информации», точнее — в его поправках, принятых 6 июля.

По мнению Минцифры, предложенные ими изменения упростят передачу данных из любых информационных систем в ЕБС. Так, раньше для передачи в ЕБС «слепок» должен был содержать лицо и голос. Теперь для размещения в государственной системе будет достаточно только изображение лица или голоса, но использовать их сможет только разместившая их организация.

Ранее Госдума РФ приняла закон об усилении защиты персональных данных россиян. Теперь обрабатывающие личную информацию операторы должны в течение суток сообщать властям об утечке данных.