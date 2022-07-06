ГД приняла закон об усилении защиты персональных данных россиян

Госдума приняла в заключительном чтении законопроект, усиливающий защиту персональных данных жителей страны. Об этом сообщил депутат нижней палаты парламента Александр Хинштейн.

«В третьем чтении Госдума приняла наш законопроект об усилении защиты персональных данных. Это без преувеличения очень наболевший вопрос, требующий серьезного внимания; согласно экспертным оценкам, за последние пять лет в интернет утекло до 380 миллионов записей персональных данных», — написал депутат в своем Telegram-канале.

Поправки внесли в закон «О персональных данных». Теперь обрабатывающие личную информацию операторы должны в течение суток сообщать властям об утечке данных. Также закон запрещает отказывать в оказании услуг россиянам, не согласившимся на обработку своих персональных данных.

Согласно документу, ограничивается обработка биометрических данных несовершеннолетних. Сведения из Единого реестра недвижимости (ЕГРН) запрещается передавать третьим лицам без согласия того, кто предоставил эти данные.

Еще Госдума приняла в окончательном чтении законопроект, разрешающий финансовым организациям передавать в Единую биометрическую систему (ЕБС) персональные данные россиян без их согласия. При этом человека будут уведомлять о факте передачи информации.