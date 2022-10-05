Получить ответ на обжалование мобилизации можно будет за три-пять дней | 360°

Все новости

Власть

06 октября 2022, 00:20

США заморозили все сферы взаимодействия с Россией — посол РФ

Спецоперация

06 октября 2022, 00:13

Представитель ЛНР Мирошник назвал следующий шаг интеграции новых территорий

Реклама

Эксклюзив

06 октября 2022, 00:07

Медленно, но верно. ВС России провели работу над ошибками в ходе спецоперации

Общество

05 октября 2022, 23:58

Минцифры предложило дать отсрочку от мобилизации учителям информатики

Здоровье

05 октября 2022, 23:58

Врач Островская рассказала о противовоспалительных свойствах облепихи

Деньги

05 октября 2022, 23:54

Центробанк обнародовал курс валют на 6 октября

Интересное

05 октября 2022, 23:51

Эксперт Галкина рассказала, что россияне чаще заказывают с доставкой фрукты

Технологии

05 октября 2022, 23:51

Россия продолжит международное сотрудничество в космосе на новых объектах — Роскосмос

Криминал

05 октября 2022, 23:50

Подозреваемого в квартирной краже задержали в Ростовской области

Общество

05 октября 2022, 23:27

Получить ответ на обжалование мобилизации можно будет за три-пять дней

Глава Минцифры Шадаев обсуждает с МО сокращение сроков ответа на обжалование мобилизации

Читать 360tv в

Минцифры России согласовывает с Минобороны более короткие сроки ответа на обращения по обжалованию мобилизации. Об этом рассказал глава Минцифры Максут Шадаев в ходе вебинара с представителями IТ-отрасли, написал ТАСС.

«Формально по закону срок ответа — 30 дней. Пытаемся согласовать с Минобороны более короткий срок — три дня, хотя бы пять дней. Сейчас работаем с ними, чтобы договориться про сроки», — сказал Шадаев.

Реклама

Ранее стало известно, что следователи возбудили первое уголовное дело за уклонение от частичной мобилизации. Житель Пензы отказался подписать повестку, его задержали при участии ОМОНа.

Реклама

Работает система и в обратную сторону. Неправомерно мобилизованных возвращают домой, а ответственных обещают наказать. В регионах призывали многодетных отцов, людей с хроническими заболеваниями и не подходящих по возрасту. Президент Владимир Путин пообещал, что в каждом случае будут разбираться индивидуально.

Авторы:

Минобороны РФ

Частичная мобилизация в РФ

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама