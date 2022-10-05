Получить ответ на обжалование мобилизации можно будет за три-пять дней | 360°

Общество 05 октября 2022, 23:27 Поделиться Telegram

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Viber Получить ответ на обжалование мобилизации можно будет за три-пять дней Глава Минцифры Шадаев обсуждает с МО сокращение сроков ответа на обжалование мобилизации РИА "Новости"

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Минцифры России согласовывает с Минобороны более короткие сроки ответа на обращения по обжалованию мобилизации. Об этом рассказал глава Минцифры Максут Шадаев в ходе вебинара с представителями IТ-отрасли, написал ТАСС.

«Формально по закону срок ответа — 30 дней. Пытаемся согласовать с Минобороны более короткий срок — три дня, хотя бы пять дней. Сейчас работаем с ними, чтобы договориться про сроки», — сказал Шадаев.

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Ранее стало известно, что следователи возбудили первое уголовное дело за уклонение от частичной мобилизации. Житель Пензы отказался подписать повестку, его задержали при участии ОМОНа.

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Работает система и в обратную сторону. Неправомерно мобилизованных возвращают домой, а ответственных обещают наказать. В регионах призывали многодетных отцов, людей с хроническими заболеваниями и не подходящих по возрасту. Президент Владимир Путин пообещал, что в каждом случае будут разбираться индивидуально.

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