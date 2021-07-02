Минцифры объяснило проблемы с входом на портал госуслуг

«Госуслуги» временно недоступны из-за запуска новых сервисов. В Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предупредило о временном недоступности портала.

«На портале госуслуг проводятся работы по выводу новых сервисов, и временно портал может быть недоступен», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Минцифры.

Ранее портал «Госуслуги» ввел виртуальную очередь для посетителей, которые хотят войти в личный кабинет со своих устройств. На сайте появилось сообщение, что услуги сейчас оказывают более 500 тысячам посетителей. Время виртуального ожидания составляет до 30 минут.

Многие москвичи столкнулись с проблемами при получении QR-кода в приложении или на сайте госуслуг. Департамент здравоохранения Москвы посоветовал воспользоваться другими сервисами, например, mos.ru, сообщала «Газета.ru».

К 2023 году на портале Госуслуг получится возможность подавать иск на алименты мировой суд. Решение о взыскании алиментов будет принято дистанционно.