Пользователей портала госуслуг поставили в получасовую виртуальную очередь

Портал «Госуслуги» ввел виртуальную очередь для посетителей, которые хотят войти в личный кабинет со своих устройств. Им нужно подождать до 30 минут.

При попытке входа на портал появляется новое уведомление с обратным отсчетом времени. Посетителям сообщают, что для входа в личный кабинет придется подождать до 30 минут в электронной очереди. Портал ввел ее, потому что не справляется с нагрузкой: услуги одновременно заказывают более 500 тысяч посетителей. Изначально таймер отсчитывал пять минут, но позже время выросло до 30 минут.

Источник фото: «Госуслуги»

В социальной сети «ВКонтакте» 1 июля произошел масштабный сбой. Он коснулся российских пользователей. Большинство юзеров пожаловались, что не могут войти на сайт (64%). Еще 30% недовольных отметили, что столкнулись с проблемами отправки сообщений. Кроме того, 6% юзеров пожаловались на трудности входа в аккаунт.

Больше всего сообщений о неполадках поступило от жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, но жалобы поступали и от пользователей из других российских городов.