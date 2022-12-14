Общество 14 декабря 2022, 20:45 Минцифры отказалось поддержать запрет на «удаленку» для уехавших за границу сотрудников IT-компаний Минцифры не поддержало закон об ограничении на удаленную работу для уехавших IT-работников РИА «Новости»

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Минцифры РФ не поддерживает законодательный запрет на работу в удаленном формату в российских IT-компаниях для находящихся за границей сотрудников. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

«Введение тотального запрета может привести к снижению темпов развития цифровых платформ и решений, что в итоге может негативно сказаться на их конкурентоспособности», — говорится в сообщении.

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В ведомстве добавили, что их главная задача — использовать весь доступный интеллектуальный потенциал IT-сотрудников, чтобы цифровая сфера страны продолжала активно развиваться. По их мнению, необходимо привлекать самых талантливых работников, даже если те уехали за границу. Только это и может принести победу.

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В министерстве уточнили, что при разработке государственных проектов удаленная работа сотрудников все же не считается возможной. Поэтому Минцифры предложило включать это требование в госконтракты.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесут законопроект, согласно которому россияне, уехавшие из страны, будут ограничены в доступе к «удаленке».