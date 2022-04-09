Минцифры может упростить процедуру включение российского ПО в реестр

Процедуру включения российских разработок в реестр отечественного ПО могут упростить. Такое заявление сделало Минцифры РФ в своем Telegram-канале по итогам заседания оперштаба по IT-отрасли.

«На заседании оперштаба по IT-отрасли обсуждался вопрос упрощения порядка включения российских продуктов в реестр отечественного программного обеспечения», — сказано в сообщении.

За последние два года сроки регистрации программного обеспечения значительно уменьшились, сейчас разработку можно внести в реестр за 30 дней. На заседании оперштаба предложили регистрировать российские продукты в реестр в заявительном порядке с последующей проверкой. В случае необоснованности регистрации ПО исключат из реестра, добавили в ведомстве.

Минцифры сообщило о приостановке Федеральной налоговой службой проверок IT-компаний. Данная мера будет действовать до марта 2025 года. Для проверки нелегитимных инспекций со стороны региональных управлений ФНС Минцифры создаст горячую линию.