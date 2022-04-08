Российским IT-компаниям не грозят проверки налоговой до 2025 года
ФНС России приостановила проверку IT-компаний до 2025 года
Налоговые проверки российских IT-компаний приостановлены до 3 марта 2025 года, об этом сообщило Минцифры России в своем Telegram-канале.
Федеральная налоговая служба выпустила сообщение с разъяснениями правил освобождения компаний, которые занимаются высокими технологиями, от проверок ведомства.
Если налоговые органы начали инспекцию деятельности компании до публикации письма с разъяснениями, от они вправе закончить мероприятие. Если региональное управление налоговой службы посчитает нужным инициировать проверку организации, то ей необходимо направить запрос в межрегиональное ведомство. Только они вправе принять решение об обоснованности проверки.
Минцифры планирует запустить горячую линию по правомерности проведения проверок в сфере IT, говорится в сообщении ведомства.
В России могут снизить минимальный порог дохода для получения льготной ипотеки для IT-специалиста. Новые правила предложили применять для сотрудников IT-компаний от 22 до 45 лет, с доходом до 150 тысяч в месяц для городов-миллионников и до 100 тысяч для регионов.