Минтруд заявил о снижении числа безработных россиян

Число безработных в России снижается. Сейчас зарегистрировано 2,1 миллиона нетрудоустроенных. Такое заявление сделал глава Минтруда Антон Котяков.

«На сегодняшний день в центрах занятости у нас зарегистрированы 2,1 миллиона человек», — сказал Котяков на заседании комитета Госдумы. Его процитировало РИА «Новости».

Министр отметил, что большое всего безработных зарегистрировали в августе и сентябре 2020 года. Об этом написал ТАСС. В первый месяц осени, по словам Котякова, нетрудоустроенными оказались 3,7 миллиона россиян. Замглавы Минтруда РФ Елена Мухтиярова говорила в прошедшем феврале, что число зарегистрированных безработных в стране снизилось до 2,4 миллиона человек.

В пресс-службе ведомства напомнили, что президент Владимир Путиным поставил цель — к концу 2021 года вернуть рынок труда к показателям 2019 года. В рамках исполнения поручения главы государства еще один миллион безработных россиян нужно обеспечить занятостью.

Недавнее исследование показало, что женщины чаще мужчин регистрировали в качества безработных во время пандемии.