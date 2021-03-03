Женщины чаще мужчин регистрировались как безработные в пандемию

Россиянки во время пандемии чаще мужчин регистрировались в качестве безработных. В 2017–2019 годах количество мужчин и женщин среди безработных было сопоставимым.

«В 2020 году половозрастная структура значительно меняется, женщины начинают регистрироваться в качестве безработных гораздо чаще: почти в полтора раза увеличивается доля женщин в возрасте от 26 до 35 лет, также существенно повышается доля женщин в возрасте от 36 до 45 лет», — цитирует ТАСС аналитическую записку «Безработица времен COVID-19: что могут рассказать административные данные?», подготовленную Центром перспективных управленческих решений (ЦПУР).

Данные изменения связывают с двумя факторами. Первым назвали то, что существует группа женщин, которая принадлежит к экономически неактивному населению. Чаще всего такие женщины имеют детей. Стимулирующие выплаты в этот период позволяли получать им по три тысячи рублей с марта по сентябрь 2020 года.

Вторая группа женщин раньше была занята в неформальном секторе. Из-за пандемии наиболее пострадал сектор услуг, где их задействовано куда больше.

«Потеряв возможность работать (пусть даже в неформальной части занятости сектора услуг), эта категория могла обратиться, с одной стороны, за получением поддерживающих выплат в виде пособия, с другой стороны, попытаться найти официальную занятость на бирже труда», — добавили аналитики.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщал, что максимальное число безработных было зарегистрировано в сентябре. Тогда оно достигло 3,7 миллиона.

Безработица в России вернется на уровень до пандемии коронавируса к 2022 году. Такой прогноз сделал директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов.