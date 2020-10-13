Минтруд задумал отказаться от расчета потребительской корзины

В министерстве труда и социальной защиты РФ задумались о прекращении расчета потребительской корзины. Это произойдет в 2021 году, если примут законопроект о новой методике расчета МРОТ и прожиточного минимума.

О планах ведомства после перехода к новой методике установления прожиточного минимума в РФ рассказал сайт РБК со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Стоимость потребительской корзины как минимального набора продуктов питания и непродовольственных товаров и услуг считали только для того, чтобы установить прожиточный минимум. Статистическим наблюдением такой расчет не является.

Если же в 2021 году примут соответствующие поправки в законодательство, то рассчитывать потребительскую корзину не будет нужно.

«В дальнейшем Минтруд не планирует подсчитывать потребительскую корзину, поскольку методика установления прожиточного минимума изменилась», — заметили в министерстве.

Проект закона об изменении МРОТ и прожиточного минимума с 2021 года внесли в Госдуму 30 сентября вместе с проектами федерального бюджета страны на 2021–2023 годы. МРОТ хотят считать, исходя из уровня доходов большинства граждан. В таком случае его размер составит 42% от медианной зарплаты.