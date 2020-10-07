Депутат: повышение МРОТ поддержит людей в пандемию

Он выразил мнение, что это верная мера и «более справедливый инструмент поддержки национальной экономики».

«Я считаю, что это абсолютно правильный подход — повышение, которое должно привести к увеличению доходов наиболее уязвимой в период пандемии группы наших граждан», — высказался Гутенев.

Также он добавил, что «двумя руками ратовал» за это нововведение. По мнению эксперта, темпы роста МРОТ обязательно должны превосходить темпы инфляции.

Ранее Директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон прокомментировал что, при повышении МРОТ зарплаты по факту все равно не увеличатся. Он пояснил, что все зависит от экономики в стране. При отсутствии спроса на товары и услуги не будет нормальных занятости и оплаты труда.

«Одна проблема, что нужно сделать, чтобы у людей были хорошие доходы, чтобы они достойно жили, чтобы они хорошо зарабатывали, это одна проблема, это проблема, какая экономика нам нужна, как она должна работать», — пояснил Гимпельсон.