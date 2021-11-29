Минтруд выступил за продление ковидных выплат медикам до конца 2022 года

В России могут продлить до конца 2022 года выплаты медикам, которые работают с больными COVID-19. Инициатива принадлежит Минтруду РФ: разработанный министерством документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Специальные выплаты врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу хотят продлить до 31 декабря 2022 года. Мера может коснуться водителей скорой помощи и членов летных экипажей воздушных судов санитарной авиации.

На аналогичный срок планируют продлить выплаты сотрудникам силовых структур, которые оказывают медицинскую помощь по диагностике и лечению COVID-19.

В середине октября стало известно, что правительство РФ направит порядка 69 миллиардов рублей на социальные выплаты медработников на фоне пандемии коронавируса.