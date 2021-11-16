Минздрав предложил изменить схему выплат медикам за привитых

Минздрав предложил установить размер выплат для медиков за каждого привитого от COVID-19 россиянина. В ведомстве расписали суммы, которые планируют выдавать сотрудникам поликлиник и других пунктов вакцинации за осмотр пациентов, рекомендации по их здоровью и за прививки.

Документ с предложением Минздрава опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. В нем указано, что выплата за одного привитого пациента может составить 200 рублей. Подчеркивается, что это сумма в совокупности для всех сотрудников, участвовавших в процессе.

На первом этапе вакцинации медработнику, консультировавшему пациента и направившему его на вакцинацию, предлагается платить 60 рублей. Тем медикам, которые осматривали пациента перед вакцинацией, — по 40 рублей. Тем, кто непосредственно делал прививку, — 30 рублей.

При проведении второго этапа вакцинации медработнику, осмотревшему пациента до или после вакцинации, предлагается начислять 40 рублей, а врачу, который поставил прививку, — 30 рублей.

Ранее глава Лиги защиты врачей Семен Гальперин поделился своими опасениями и рассказал, чем чревата идея платить врачам за привитых пациентов. По его мнению, медработники могут перестать предупреждать пациентов о рисках, а медотводы начнут выдаваться крайне редко или исчезнут вовсе.