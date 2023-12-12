Общество 12 декабря 2023, 07:34 Минтруд выступил против найма удаленщиков-релокантов «Известия»: Минтруд России выступил против приема на работу уехавших из России Unsplash

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С работающими удаленно релокантами следует заключать гражданско-правовой договор, а не трудовой. Это позволит избежать проблем с уплатой налогов, страховых взносов и соблюдением прав сотрудников. Разъяснение Минтруда опубликовали «Известия».

Министерство рекомендовало работодателям не нанимать по трудовому договору тех, кто уехал из России и решил работать удаленно. По мнению государственного советника Дмитрия Мыльникова, это чревато неприятностями. Права и обязанности сотрудников возможно обеспечивать только в пределах страны. За рубежом действуют свои налоговые нормы и требования к охране труда, собственные системы социального и медицинского страхования.

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«По мнению Минтруда России, заключение трудового договора о дистанционной работе с гражданином для осуществления трудовой деятельности за пределами РФ не допускается», — заявил специалист.

Российским работодателям посоветовали заключать с релокантами договор гражданско-правового характера. При этом важно учесть особенности зарубежного законодательства.

Самой дружелюбной к уехавшим из России специалистам назвали Таджикистан. Центр социального проектирования «Платформа» сообщил, что в этой республике чаще всего заявляли о готовности помогать приезжим с адаптацией.