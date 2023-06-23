Мир 23 июня 2023, 02:58 Названа самая дружелюбная к релокантам страна бывшего СССР РБК: Таджикистан назвали самой дружелюбной к релокантам страной бывшего СССР РИА «Новости»

Читать 360tv в

Специалисты центра социального проектирования «Платформа» провели исследование, согласно которому Таджикистан оказался самой дружелюбной к релокантам страной бывшего СССР. Опрос проводился в девяти странах бывшего Советского союза, сообщил РБК.

Больше половины людей, принявших участие в исследовании, заявили, что мигрантам нужно помогать с изучением языка, культурной адаптацией, подбором работы. Больше всего таких желающих оказалось в Таджикистане, их число составило 66% от всех опрошенных.

Реклама

Также 55% жителей Таджикистана были бы рады появлению в стране высококвалифицированных специалистов, росту спроса на услуги и возможность заработка для местных.

В Киргизии такой показатель составил 42%, в Узбекистане — 46%. Участники из Казахстана и Белоруссии посчитали, что релоканты не окажут заметного влияния на их жизнь.

Ранее турагенты назвали страну, в которой небезопасно находиться россиянам. Ей оказалась Грузия, где наиболее неприемлемы к приезжим в Тбилиси. В регионах к туристам из России относятся очень доброжелательно, как «в лучшие годы СССР».