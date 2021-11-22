Минтруд сообщил, что с начала пандемии Россия потеряла каждого четвертого ветерана ВОВ

В России с началом пандемии становится все меньше ветеранов и участников Великой Отечественной войны. В министерстве труда подсчитали, что с апреля 2020 года, когда коронавирус в стране начал активно распространяться, — и по октябрь текущего года в России умерли 312 689 ветерана.

Как сообщили «Ведомости», которые ссылаются на Минтруда, по данным на октябрь 2021 на территории России проживают 896 806 участников и ветеранов Великой Отечественной войны.

Не так давно в Северной Осетии на 106-м году жизни скончался старейший ветеран Великой Отечественной войны Тимофей Марзоев. Он был внесен в Книгу рекордов России. Марзоев ушел на фронт, кода ему было 26 лет. Он принимал участие в освобождении Кавказа, воевал на Украине, в Молдавии, Румынии, Болгарии, Югославии, дошел до Австрии, где и встретил День Победы.

В 2002 году ветерану пришлось пережить крайне неприятную ситуацию: у него похитили его боевые медали. Несмотря на все усилия полиции, найти награды не удавалось в течение 17 лет. В итоге власти решили восстановить ордена и медали, их вручил Марзоеву лично глава МВД России.