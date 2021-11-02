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    02 ноября 2021, 16:46

    Старейший ветеран ВОВ Тимофей Марзоев скончался на 106-м году жизни

    Глава Северной Осетии Меняйло: старейший ветеран ВОВ Тимофей Марзоев умер в возрасте 105 лет

    Александр Блинов

    В Северной Осетии на 106-м году жизни скончался старейший ветеран Великой Отечественной войны Тимофей Марзоев. Об этом глава республики Сергей Меняйло написал у себя в Facebook.

    Старейший ветеран ВОВ Тимофей Марзоев скончался на 106-м году жизни

    Меняйло опубликовал фотографию, которая была сделана весной, когда Марзоева поздравляли со 105-летием. В подарок ему вручили сертификат Книги рекордов России, как старейшему ветерану в стране. А Марзоев рассказывал гостям фронтовые истории.

    «Тимофей Георгиевич был достойным сыном своей страны, служил примером мужества и настоящего патриотизма. Участвовал в освобождении Кавказа, воевал на Украине, в Молдавии, Румынии, Болгарии, Югославии. Дошел до Австрии. Сегодня его не стало», — написал глава Северной Осетии.

    Меняйло заявил, что это большая утрата для всех. Он пожелал ветерану светлой памяти.

    «Тяжело, когда уходят наши старшие», — признал глава республики.

    Тимофей Марзоев награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией», «За оборону Кавказа», «За доблестный труд в ВОВ».

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