Старейший ветеран ВОВ Тимофей Марзоев скончался на 106-м году жизни

В Северной Осетии на 106-м году жизни скончался старейший ветеран Великой Отечественной войны Тимофей Марзоев. Об этом глава республики Сергей Меняйло написал у себя в Facebook.

Меняйло опубликовал фотографию, которая была сделана весной, когда Марзоева поздравляли со 105-летием. В подарок ему вручили сертификат Книги рекордов России, как старейшему ветерану в стране. А Марзоев рассказывал гостям фронтовые истории.

«Тимофей Георгиевич был достойным сыном своей страны, служил примером мужества и настоящего патриотизма. Участвовал в освобождении Кавказа, воевал на Украине, в Молдавии, Румынии, Болгарии, Югославии. Дошел до Австрии. Сегодня его не стало», — написал глава Северной Осетии.

Меняйло заявил, что это большая утрата для всех. Он пожелал ветерану светлой памяти.

«Тяжело, когда уходят наши старшие», — признал глава республики.

Тимофей Марзоев награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией», «За оборону Кавказа», «За доблестный труд в ВОВ».

Ранее в Санкт-Петербурге умерла ветеран ВОВ Зинаида Корнева, которая во время пандемии собрала более 4,5 миллиона рублей для медиков в ковидных клиниках.