Минтруд счел переход на четырехдневную рабочую неделю неактуальной

Россия не собирается переходить на четырехдневную рабочую неделю из-за ее неактуальности. Предусмотренных Трудовым кодексом форм занятости, считают в Минтруде, вполне достаточно.

Министр труда и соцзащиты Антон Котяков объяснил позицию ведомства в интервью газете «Известия».

«С учетом гибких форм занятости, которые мы сейчас предусмотрели в Трудовом кодексе, необходимость перехода на четырехдневную рабочую неделю в обязательном порядке, на сегодняшний день неактуальна», — подчеркнул он.

Котяков добавил, что конкретный работодатель может предусмотреть и гибкий график, и удаленную занятость. Касается это как отдельных категорий сотрудников, например, мам с детьми, так и всех остальных.

«На нынешнем этапе этого вполне достаточно», — заметил министр.

Последние изменения об удаленной работе глава Минтруда назвал отвечающими запросам общества. Благодаря им работодатель имеет возможность определять формат занятости подчиненных и в случае необходимости совмещать посещение офиса с дистанционкой по любому графику.