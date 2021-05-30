Названы условия введения четырехдневной рабочей недели в России

Чтобы в России можно было ввести четырехдневку, нужно обложить большими налогами крупный капитал и обеспечить легализацию труда. Такое заявление в беседе с Ura.ru сделал член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин.

«Во-первых, требуется увеличить налогообложение на крупный капитал. В Европе налогообложение к ВВП составляет около 45%, у нас 32%. У нас 12 триллионов рублей в год — это налоговые льготы на крупный бизнес в первую очередь», — объяснил депутат.

Шеин подчеркнул, что сделать это можно через закрытие офшорных зон и пересмотр налоговых преференций. По мнению собеседника, второе условие введения четырехдневной рабочей недели в стране — это легализация занятости людей.

«Сегодня 30 миллионов человек работают неофициально не по своей воле, а по вине государства и работодателей, кому государство это фактически разрешило», — добавил Шеин. Депутат отметил, что говорить о мерах на рынке труда можно будет только после увеличения бюджета за счет достижения целей, которые он обозначил.

Ранее глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что в стране нет предпосылок для четырехдневки. Альтернативой существующему порядку он предложил считать удаленную работу.