Минтруд разработал законопроект, призванный помочь трудоустроиться инвалидам

Минтруд РФ подготовил законопроект, который призван расширить возможности трудоустройства людей с инвалидностью. Документ выложили на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно нему, если работодатель не может трудоустроить инвалидов по квоте, то есть за вознаграждение от государства, он может исполнить ее при их занятости в другой организации в рамках соглашения с ней. Но если та тоже имеет квоту, то трудоустроенные не будут учтены в счет исполнения квоты этой компании.

Освобождаются от квоты общественные объединения инвалидов и образованные ими организации. Службы занятости при обращении людей с инвалидностью помогут им в поиске работы, а также будут контролировать выполнение этой квоты.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство подготовило трехлетнюю концепцию развития системы комплексной реабилитации инвалидов, в том числе детей. В первую очередь планируется обеспечить комфортный доступ людям с ограниченными возможностями ко всем типам услуг.