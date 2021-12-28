Правительство РФ подготовило концепцию развития системы реабилитации инвалидов

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство подготовило трехлетнюю концепцию развития системы комплексной реабилитации инвалидов, в том числе детей. Об этом написало РИА «Новости».

В первую очередь планируется обеспечить комфортный доступ людям с ограниченными возможностями ко всем типам услуг.

«При этом поддержка людей с ограничениями по здоровью не может быть формальной. Следует относиться с максимальным вниманием к их потребностям», — подчеркнул Мишустин.

Речь идет о формировании благоприятной городской среды, возможности учиться и получать квалификацию, написал RT.