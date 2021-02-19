Неиспользованные средства маткапитала в России направят на накопительные пенсии

Российское правительство приняло проект постановления, по которому Минтруд может устанавливать правила реализации неиспользованных средств материнского капитала. Ведомство заявило, что эти деньги надо направить на формирование накопительной пенсии.

Текст проекта опубликован на официальном сайте Кабмина. В нем говорится том, что Минтруд является уполномоченным органом исполнительной власти, занимающимся политикой в сферах демографии, пенсионного обеспечения, социальной защиты населения. В том числе вопросами социальной защиты семьи, женщин и детей.

Поэтому именно за этим ведомством решено закрепить «полномочия по утверждению правил направления неиспользованных средств материнского (семейного) капитала на формирование накопительной пенсии».

На начало 2021 года, по данным Пенсионного фонда, 2,5 миллиона семей ни разу не воспользовались средствами материнского капитала. Бывший глава ПФР Максим Топилин говорил в интервью ТАСС, что за время существования программы 75,5% семей хотя единожды воспользовались этими деньгами.

Президент Владимир Путин на днях поддержал рассмотрение идеи о возможности использовать материнский капитал на оплату ремонта жилья.