Минтруд раскрыл, каким будет маткапитал в 2021 году

В следующем году сумма материнского капитала на первого ребенка вырастет до 483 882 рубля на первого ребенка, и до 639 432 рубля на второго ребенка, если деньги за первенца семья не получала. Если же за первого малыша выплата была получена, то за второго семья получит 155 550 рублей.

В следующем году материнский капитал смогут получить 1,2 миллиона семей. Такие показатели внесены в проект бюджета Пенсионного фонда на 2021 года и плановый период 2022 и 2023 годов.