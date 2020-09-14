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    14 сентября 2020, 17:10

    Минтруд раскрыл, каким будет маткапитал в 2021 году

    Дамир Матюхин

    Размер материнского капитала на первого ребенка в 2021 году вырастет до 483 882 рублей, а на второго — до 639 432 рублей. Об этом со ссылкой на Минтруд России сообщил ТАСС.
    Минтруд раскрыл, каким будет маткапитал в 2021 году

    В следующем году сумма материнского капитала на первого ребенка вырастет до 483 882 рубля на первого ребенка, и до 639 432 рубля на второго ребенка, если деньги за первенца семья не получала. Если же за первого малыша выплата была получена, то за второго семья получит 155 550 рублей.

    В следующем году материнский капитал смогут получить 1,2 миллиона семей. Такие показатели внесены в проект бюджета Пенсионного фонда на 2021 года и плановый период 2022 и 2023 годов.

    Новости SMI.FM