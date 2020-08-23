Материнский капитал ждут новые поправки. Что о них нужно знать

Список, на что можно потратить материнский капитал, расширят. Так, Минпросвещения предложило включить туда музыкальные инструменты отечественного производства. Минпромторг и Минтруд подготовят свои идеи, чтобы цены были льготными. Напомним, что такое материнский капитал и как им пользоваться.

Размер материнского капитала

Материнский капитал — это единовременная выплата государства за рождение ребенка. Стартовала эта программа в 2007 году: тогда выплата полагалась только за второго ребенка и составляла 250 тысяч рублей.

Каждый год проводится индексация материнского капитала. В 2020 составляет уже 466 617 рублей. И еще одно важное изменение, которое вступает в силу с 2020 года: выплата полагается уже за первого ребенка, родившегося с 1 января этого года.

Если же в период с 2020 до 2026 года в семье родится двое детей, то за второго полагается еще 150 тысяч рублей — то есть в сумме мать получит 616 617 рублей. На такую сумму имеют право и те, у кого первый ребенок родился в период с 2007 по 2019 год, а второй — с 2020.

А вот те, у кого оба ребенка родились с 2007 по 2019 год, получают только 466 617 рублей. Если же получилось так, что двое детей родились до 2007 года, а после 2020 появился третий, то семья получает повышенный капитал — 616 617 рублей. Эти правила касаются и усыновленных детей.

Какие документы нужны

Для получения материнского капитала нужно соответствующее заявление и паспорт. Кроме того, нужно свидетельство о рождении или усыновлении детей и документ, подтверждающий их российское гражданство.

В некоторых случаях на материнский капитал может претендовать и отец — если он является единственным опекуном ребенка. Тогда ему понадобятся дополнительные документы, подтверждающие отсутствие в семье женщины, имеющей право на материнский капитал — например, свидетельство о ее смерти или лишении родительских прав.

Оформить материнский капитал можно онлайн — на портале госуслуг или на сайте Пенсионного фонда России, а также в любом МФЦ или в отделении Пенсионного фонда по месту жительства.

Как можно использовать материнский капитал

Материнский капитал — это сертификат, который нельзя обналичить. И применение у этих средств строго ограничено.

Тратить деньги из материнского капитала можно на улучшение жилищных условий — имеется в виду не ремонт в квартире, а строительство или приобретение нового места жительства, а также погашение ипотечного кредита. Именно такой вариант вложения денег из материнского капитала является самым популярным.

Еще один распространенный вариант — оплата образования детей. Важное условие — образовательное учреждение должно находиться на территории России и иметь соответствующую лицензию.

Средства из материнского капитала можно внести в накопительную часть пенсии матери. Кроме того, если в семье ребенок-инвалид, то можно потратить материнский капитал на покупку необходимого оборудования или услуги для социальной адаптации.

Для бедных семей, средний доход которых не превышает двух прожиточных минимумов, предусмотрена еще одна опция — перевести материнский капитал в ежемесячную выплату. Правда, такие выплаты предполагаются только до достижения ребенком трех лет.

Для каждого из этих пунктов нужно подавать отдельное заявление и особый пакет документов.