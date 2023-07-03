Общество 03 июля 2023, 13:46 Минтруд подготовил законопроект об увеличении МРОТ в России Минтруд подготовил законопроект об увеличении МРОТ на 18,5% с 2024 года РИА «Новости»

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Министерство труда России представило на обсуждение законопроект об увеличении размера минимальной оплаты труда на 18,5% с 1 января 2024 года. Документ опубликовали на официальном портале нормативно-правовых актов.

«Последовательная работа по увеличению минимального размера оплаты труда идет по поручению президента России Владимира Путина. МРОТ с 1 января 2024 года составит 19 242 рубля, он увеличится на 18,5%», — рассказал глава ведомства Антон Котяков, его слова привел ТАСС.

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Котяков отметил, что с 2025 года Минтруд вернется к процессу установления МРОТ в соотношении с медианной заработной платой.

«Чтобы сохранить темпы роста МРОТ, с 2025-го предложим изменить соотношение, по которому устанавливается МРОТ, на уровне не ниже 48%», — добавил министр.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что повышение МРОТ в России обернется дополнительными расходами для работодателей, однако принесет доходы в бюджеты всех уровней.