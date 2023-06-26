Деньги 26 июня 2023, 10:43 Повышение МРОТ приведет к росту доходов в бюджеты всех уровней — Голикова Вице-премьер Голикова: увеличение МРОТ приведет к росту доходов в бюджеты всех уровней РИА «Новости»

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Повышение уровня минимального размера оплаты труда с 2024 года на 18,5% приведет к дополнительным доходам в бюджеты всех уровней. Такое заявление сделала вице-премьер РФ Татьяна Голикова в беседе с ТАСС.

Она отметила, что с января следующего года МРОТ будет проиндексирован опережающими темпами.

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«Конечно, это дополнительные расходы для бюджетного сектора, для работодателей, но это и дополнительные доходы в бюджеты всех уровней», — подчеркнула она.

Более того, повышение минимальной оплаты труда приведет к увеличению заработной платы у 4,8 миллиона россиян. МРОТ составит 19 242 рубля.

Минтруд уже подготовил поправки об увеличении МРОТ на 18,5%. Проект изменений в законодательстве составили по поручению президента России Владимира Путина. При этом доходы населения начали увеличиваться, а по итогам апреля зарплаты подскочили на 10%.

Ранее Голиковой направили обращение с предложением использовать материнский капитал в качестве банковского вклада — помещать деньги на депозиты сроком на пять лет с возможностью продления.