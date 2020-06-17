Минтруд оценил идею сократить новогодние праздники

Проект о сокращении новогодних праздничных дней в 2021 году, Министерство труда и социальной защиты России рассмотрит в установленном порядке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

При этом там напомнили, что январские каникулы определены Трудовым кодексом РФ. Об этом написало ИА REGNUM.

«1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — новогодние каникулы. 7 января — Рождество Христово. Любые изменения в Трудовой кодекс должны обсуждаться с социальными партнерами — работодателями и работниками», — подчеркнули в Минтруде.

Ранее с предложением сократить новогодние каникулы в 2021 году выступил сенатор по экономическому развитию Андрей Кутепов. Он считает, что в начале следующего нужно отдыхать только с 1 по 3 января, а также 7-го числа в Рождество. Свою идею он объяснил тем, что в 2020-м в России получилось и так слишком много нерабочих дней из-за пандемии коронавируса.

Сенатор отметил, что в этом году должно быть 247 рабочих дней и 118 выходных. Однако число последних увеличиться еще и за счет выходных 24 июня в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 1 июля из-за дня голосования по поправкам к Конституции.