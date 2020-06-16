Россиянам предложили сократить новогодние каникулы до трех дней

В Совете Федерации сенатор по экономическому развитию Андрей Кутепов создал законопроект, по которому в праздничные дни в 2021 году россияне будут отдыхать с 1 по 3 января. Такое предложение он обосновал большим количеством нерабочих дней в 2020 году.

Из-за пандемии россияне оставались дома в установленные нерабочие дни — это с 30 марта по 30 апреля, и с 6 по 8 мая. Как пояснил Андрей Кутепов, в 2020 году количество нерабочих дней на 20%, чем в 2019.

«Предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января за исключением 7 января», — приводят слова РИА «Новости» из документа законопроекта. При это такие изменения будут распространяться только на 2021 год.

Также сенатор рассказал, что в 2020 году должно быть 247 рабочих дней и 118 выходных. Но в реальности выходных будет больше с учетом всех нерабочих дней, а также дня голосования по поправкам в Конституцию и перенесенного праздничного Парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Сейчас законопроект ожидает отзывов от Министерства труда.