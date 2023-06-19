Общество 19 июня 2023, 15:34 Минтруд опубликовал календарь праздничных дней в 2024 году Минтруд: майские выходные в 2024 году продлятся с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая РИА «Новости»

Читать 360tv в

Новогодние праздники в 2024 году в России продлятся 10 дней, а майские — восемь. Об этом сообщила пресс-служба министерства труда.

Традиционные новогодние каникулы продлятся с 29 декабря по 8 января включительно, а на майские праздники россияне получат по четыре выходных дня — с 28 апреля по 1 мая, а также с 9 по 12 мая.

Реклама

В ведомстве подчеркнули, что сразу несколько праздничных дней в следующем году выпадут на выходные, поэтому их перенесут на другие даты.

Таким образом, выходные 6 и 7 января, совпавшие с каникулами, перенесли на 10 мая и 31 декабря. С 27 апреля выходной передвинут на 29 апреля, со 2 ноября перенесут на 30 апреля, а с 28 декабря на 30 декабря.

Ранее министр труда Антон Котяков отметил, что в последнее время поступали запросы на сокращение новогодних праздников, однако эта мера негативно повлияет на традиции, которые не стоит нарушать.