Общество 19 июня 2023, 01:28 Минтруд добавит россиянам новый выходной Минтруд: россияне будут отдыхать четыре дня вместо одного на 1 Мая Freepik

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Министерство труда в ближайшее время обнародует приказ постановления о праздничных днях в 2024 году. Об этом заявил глава ведомства Антон Котяков на полях ПМЭФ в беседе с газетой «Известия».

«Планируется, что к 1 мая, которое в следующем году выпадает на среду, добавят два дня плюс воскресенье, 28 апреля. Таким образом, на Первомай россияне будут отдыхать четыре дня подряд», — сказал Котяков

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При этом новогодние праздники останутся нетронутыми. Как и обычно, на работу россияне должны будут выйти 8 января. По его словам, в новом проекте сохранили баланс между майскими и новогодними праздниками.

«У нас сейчас звучат призывы, чтобы сократить выходные на Новый год. Но так, как мы сейчас предлагаем, получается достаточно неплохо», — объяснил министр.

По мнению главы Минтруда, сокращение новогодних выходных негативно отразится на населении. Во-первых, долгие праздники зимой превратились в традицию, которую не стоит разрушать. Во-вторых, человеческий организм существенно накапливает усталость к зиме, поэтому ему очень важна разгрузка.

Ранее россиянам предложили шестидневную рабочую неделю и министр Котяков отказался от этой затеи. После этого HR-эксперт, руководитель школы развития карьеры Гарри Мурадян заявил, что стране необходимо принять меры по повышению эффективности сотрудников, а не увеличивать число рабочих дней.