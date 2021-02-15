Минтруд опроверг введение новых пособий на детей-студентов

В Министерстве труда и социальной защиты опровергли данные о введении отдельных пособий на детей-студентов. В ведомстве обсуждался вопрос об учете студентов при расчете среднедушевого дохода для предоставления отдельных пособий на детей.

В Министерстве труда и соцзащиты пояснили, что планируют учитывать студентов очных отделений в возрасте до 23 лет в составе семьи при расчете среднедушевого дохода для предоставления отдельных выплат на детей.

«Эта инициатива не влечет за собой введения отдельных выплат на детей-студентов. Такой вопрос не обсуждался и не прорабатывается. Просим представителей СМИ внимательно относиться к передаче информации», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее на V Всероссийском съезде Национальной родительской ассоциации заместитель директора департамента демографической и семейной политики Минтруда Елена Семенова рассказа о проекте, направленном на повышение адресности выплат. Она сообщила, что в планах ведомства учитывать не только студентов, но и детей, находящихся под опекой.