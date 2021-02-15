Список получателей маткапитала предложили расширить

В Госдуму внесли законопроект о выплате дополнительного материнского капитала в регионах с низкой рождаемостью. Об этом сообщил соавтор документа, глава думского комитета по труду Ярослав Нилов.

Законопроект разработали в ЛДПР. В пояснительной записке отмечается, что, по данным Росстата, число детей, родившихся в 2020 году, было минимальным с 2002 года. Тогда как убыль населения стала рекордной за 15 лет.

Наибольшее сокращение на тысячу жителей зафиксировано в Мордовии, Смоленской, Тульской и Тамбовской областях. Показатели рождаемости ниже всего в Воронежской, Смоленской, Ленинградской областях и Мордовии.

Чтобы стимулировать рождаемость, парламентарии предлагают предоставлять материнский капитал женщинам, родившим третьего ребенка или последующих детей после 1 января 2022 года, «если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки».

Также маткапитал предлагают выплачивать мужчинам, которые являются единственными усыновителями третьего ребенка или последующих детей с 1 января 2022 года, если ранее они также не воспользовались дополнительной господдержкой.

В обоих случаях многодетные семьи должны жить в регионах с низкой рождаемостью, перечень которых определит правительство.