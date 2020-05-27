Минтруд готов поддержать страхование от безработицы

Министерство труда готово поддержать внедрение в России страхования от безработицы. Если его примут — с зарплат россиян будут удерживать процент в специальный фонд.

Как сообщила газета «Известия», министерство готово приступить к разработке системы, только если бизнес и профсоюзы придут к общему мнению. Пока они занимают полярные позиции: профсоюз — за, бизнес — против.

По мнению проректора Финансового университета при правительстве Александра Сафонова, страхование от безработицы — это общемировая практика. Он пояснил, что как правило размер отчисляемых взносов составляет около 2% от зарплаты.

Доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец считает, страховку негативно могут воспринять обе стороны. По ее словам сотрудники не захотят делать дополнительные отчисления, а для работодателей — это дополнительная нагрузка по отчетности.

Ранее стало известно, что Минтруд подготовит законопроекты по удаленной работе. Проекты призваны регламентировать трудовые отношения россиян и защитить их доход.