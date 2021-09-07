Минтруд: дефицит кадров привел к борьбе работодателя за сотрудников

В понедельник в Сочи стартовала Всероссийская неделя охраны труда — основное мероприятие Минтруда по теме производственного травматизма. Как сообщил «Коммерсант», на заседании говорили об изменениях в законах для охраны жизни и здоровья работников.

Вице-премьер Татьяна Голикова на пленарной сессии форума сообщила, что за последние десять лет общее количество несчастных случаев на производстве в России снизилось в 2,1 раза. Но все равно трагедии случаются, и чаще всего с людьми трудоспособного возраста.

В целях безопасности уже реформировали десятый раздел Трудового кодекса. Теперь общие нормы охраны труда меняются на индивидуальные, с персональным подходом к каждому сотруднику.

В целом в Минтруде отметили, что россиянам становится все более важно иметь социально ответственного работодателя. Многие хотят сменить работу, чтобы условия были более комфортными. Играет свою роль и дефицит кадров: работодатели все чаще борются за сотрудников. Совсем недавно говорилось о том, что сильная нехватка сотрудников есть в ресторанном бизнесе. Заведений все больше, а желающих в них работать все меньше.