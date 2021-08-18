Дефицит кадров возник в российских ресторанах

Вакансий в сфере ресторанного бизнеса в России становится больше, а ищущих работу — все меньше. Об этом заявили аналитики сервиса по поиску работы hh.ru.

По их словам, в январе и июле 2020 года на сайте организации появилось 23 815 и 21 011 вакансий в этой отрасли. При этом в июле 2021 года число предложений выросло вдвое — до 43 246 вакансий по всей стране. Однако конкуренция уменьшилась. Если раньше на место претендовали четыре человека, то теперь — только два. По словам аналитиков, сейчас сложнее всего закрыть позиции кассира-бариста и повара. Раньше поиск этих профессионалов занимал две недели, а сейчас — до полутора месяцев. Об этом сообщила газета «Ведомости».

Омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов заявил, что основной причиной дефицита кадров в России стал отъезд мигрантов. Кроме того, сотрудники отправились в южные регионы России, где много сезонной работы и фактически не существует противовирусных ограничений.

Еще более сложная ситуация в этой сфере сложилась в США. Сооснователь ресторанного холдинга «Маяк 13» Алексей Миронов рассказал газете, что после снятия ограничительных мер был в Майами и своими глазами видел опустевшие кафе и рестораны, в том числе в таких крупных сетях, как McDonald`s и KFC.

Эксперты связали нежелание американцев возвращаться на работу с повышением на время эпидемии коронавируса пособия по безработице. Оно составляло 300–400 долларов в неделю. У людей при получении этих денег не было мотивации ни открывать кафе, ни работать в качестве персонала там.