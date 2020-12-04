Минтруд Башкирии перечислил выходные дни в январе

Согласно статье 112 Трудового кодекса РФ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — новогодние каникулы. А 7 января, Рождество Христово, объявлено нерабочим праздничным днем.

В 2021 году нерабочие праздничные дни, 2 и 3 января, совпадают с субботой и воскресеньем. В связи с этим выходной день с субботы переносится на пятницу, 5 ноября. А за воскресенье жители республики отдохнут в пятницу, 31 декабря 2021 года.

Продолжительность рабочего дня в четверг, 31 декабря 2020 года, сократится на час.

Ранее Татарстан объявил 31 декабря выходным днем. Однако отработать этот день придется в субботу, 26 декабря.

Предложение сделать последний день года нерабочим уже поддержали Белгородская, Владимирская и Курская области, Ставропольский край, Крым.