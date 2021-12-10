В России создали проект закона о создании государственной информационной системы (ГИС) по контролю за операциями по аренде квартир, апартаментов и машиномест. Его создателям выступил Минстрой РФ.

Как сообщил «Коммерсант» со ссылкой на разработанный законопроект, мера направлена на увеличение транспарентности рынка аренды, с которого государственный бюджет недополучает до 162 миллиардов рублей в год.

Если арендодатель не будет вносить данные по сдаче недвижимости в наем в специальное онлайн-приложение, то ему грозит штраф в размере до пяти тысяч и 50 тысяч рублей для граждан и компаний соответственно.

Владельцы квартир, апартаментов, машиномест и их арендаторы, в соответствии с законопроектом, производить все расчеты должны будут через разработанную Минстроем ГИС, а также в течение 30 дней с момента заключения договоров или внесения в них изменений размещать информацию об их сроках и размере платы.

В начале ноября законопроект направили для согласования в профильные министерства и ведомства.

Разработка ГИС началась в августе 2021 года по поручению главы государства Владимира Путина. Информсистема будет на 100% принадлежать государству, уточнили в Минстрое. Само ведомство будет выступать ее оператором.

В ноябре эксперты оценили доступность жилья для аренды в разных российских регионах. Критерием оценки стали потребности среднестатистической семьи с двумя детьми. Аналитики пришли к выводу, что в целом возможность арендовать квартиру в России повышается. Лидерами по доступности недвижимости стали стали самые северные регионы. Экономика там основана на добыче полезных ископаемых.