Назван лучший регион России по доступности аренды жилья

Эксперты оценили доступность жилья для аренды в разных российских регионах. Критерием оценки стали потребности среднестатистической семьи с двумя детьми. Аналитики пришли к выводу, что в целом возможность арендовать квартиру в России повышается.

В 2021 году снять типовую «двушку» могут примерно 45% семей с двумя детьми. Ранее этот показатель едва приближался к 40%. Лидерами по доступности недвижимости стали стали самые северные регионы. Экономика там основана на добыче полезных ископаемых.

Как сообщило «РИА Новости», самое доступное жилье, согласно составленному рейтингу, оказалось в Ямало-Ненецком автономном округе. На втором месте расположился Чукотский автономный округ, на третьем — Магаданская область.

Четвертую строчку рейтинга занял Санкт-Петербург, за ним следуют Ханты-Мансийский автономный округ, Кемеровская и Сахалинская области. В самом конце списка, среди регионов с низкими показателями доступности аренды, находятся Республика Крым и Севастополь, Кабардино-Балкария и Чеченская Республика.