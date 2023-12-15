Общество 15 декабря 2023, 10:58 Минстрой проработает предложения по льготной ипотеке в России Svetlana Vozmilova/Global Look Press

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Минстрой уже прорабатывает предложения по льготной ипотеке в России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства после прямой линии президента Владимира Путина, где затрагивался этот вопрос.

«Минстрой России оперативно проработает необходимые предложения с коллегами из других министерств и организаций, в том числе Минфина и Центробанка. <…> Мы с коллегами уже находимся в плотном диалоге, в том числе по анализу вопросов возможного продления льготных ипотечных программ, в том числе „семейной“», — отчитались в министерстве.

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Отмечается, что семейная ипотека — «востребованный механизм», поэтому стоит учесть «все аспекты и возможности» при разработке предложений. В рамках программы за пять лет выдали 866 тысяч кредитов на общую сумму 3,7 триллиона рублей.

Действие программы истечет в июле 2024 года, однако во время прямой линии Путин призвал «думать в направлении продления семейной ипотеки» и пообещал поручить правительству подготовить предложения.