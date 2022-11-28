Общество 28 ноября 2022, 03:19 Минстрой призвал продлить льготную ипотеку на новостройки Замглавы Минстроя Стасишин: льготную ипотеку на новостройки нужно продлевать РИА «Новости»

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Минстрой России выступает за продление льготной ипотеки на новостройки в 2023 году. Об этом в интервью «Известиям» сообщил замглавы ведомства Никита Стасишин.

«Динамика стройки хорошая, но другой вопрос, что с ней будет дальше. Сейчас мы слышим из разных источников о том, что какие-то льготные ипотечные программы продлевать не будут. Но эти решения несколько лет подряд принимает исключительно президент России», — сказал он.

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По мнению замминистра, благодаря наполнению эскроу-счетов будет получена эффективная ставка при проектном финансировании на строительство жилья. По словам Стасишина, нужно сохранить баланс спроса и предложения, который есть сейчас.

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К тому же, наблюдается большой задел в разрешениях на строительство. С 2020 года застройщики купили большое количество земельных участков. Это значит, что имеющееся предложение нужно обеспечивать спросом, сказал Стасишин.

«Нам необходимо сделать все, чтобы все те квадратные метры достроили в срок и граждане заехали в свои квартиры», — отметил представитель Минстроя.

С января 2022 года россияне стали меньше интересоваться ипотекой. Как сообщил ранее вице-премьер Марат Хуснуллин, количество выданных кредитов на покупку жилья снизилось на 36%.