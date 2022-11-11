Общество 11 ноября 2022, 04:00 Спрос на ипотеку резко снизился в России «Известия»: спрос на ипотеку резко снизился в России РИА «Новости»

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Россияне стали меньше интересоваться ипотекой. По итогам девяти месяцев количество выданных кредитов на покупку жилья упало на 36%. Об этом сообщили «Известия».

О ситуации на ипотечном рынке в конце октября рассказывал вице-премьер Марат Хуснуллин. Он заявил, что с января по сентябрь объемы выдачи кредитов на недвижимость снизились на 36% в количественном выражении. В денежном выражении их стало меньше на 21%.

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Спад продаж подтвердили и игроки рынка. Как отметили в компании «Метриум», за 10 месяцев 2022 года в столице заключили 59 тысяч договоров долевого участия (ДДУ). Такое количество оказалось на 14,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В агентстве недвижимости «Бон Тон» зафиксировали снижение на 15,4%.

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Одной из главных причин резкого падения спроса на ипотеки стало подорожание таких кредитов из-за повышения ключевой ставки Центробанка. Весной процентная ставка по ипотеке перевалила за 20% годовых. В итоге рынок недвижимости практически замер, так как ипотечные кредиты стали невыгодными.