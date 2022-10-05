Минсельхоз рассказал, кому нужна отсрочка от частичной мобилизации | 360°

Общество 05 октября 2022, 02:55 Поделиться Telegram

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Viber Минсельхоз рассказал, кому нужна отсрочка от частичной мобилизации Минсельхоз: отсрочка от частичной мобилизации нужна по критичным специальностям АПК Unsplash.com

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Отсрочка от частичной мобилизации необходима по важным и критичным специальностям агропромышленного комплекса. Об это Минсельхоз сообщил в Telegram-канале после заседания штаба во главе с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым.

На заседании обсудили кадровое обеспечение АПК в условиях частичной мобилизации. Основной задачей назвали усиление контроля за бесперебойной работой агропрома.

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«Регионам нужно выстраивать взаимодействие с военкоматами и комиссиями по бронированию граждан, пребывающих в запасе, для предоставления отсрочек специалистам по наиболее критичным специальностям», — говорится в сообщении.

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Регионам также рекомендовали прорабатывать кадровые вопросы с местными биржами труда и центрами занятости. Для посевной 2023 года необходимо сформировать кадровый резерв и обучить новых сотрудников из числа невоеннообязанных.

Правительство сформировало первый блок мер поддержки малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей в связи с частичной мобилизацией. Важной задачей остается сохранение рабочих мест и минимизация издержек для бизнеса.

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