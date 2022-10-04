Частичная мобилизация в России: кого призовут на службу, кому положена отсрочка, как поддержат бизнес | 360°

Власть 04 октября 2022, 20:43 Поделиться Telegram

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Viber Правительство определило меры поддержки бизнеса в связи с частичной мобилизацией в России РИА «Новости»

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Правительство сформировало первый блок мер поддержки малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей в связи с частичной мобилизацией. Власти запустят разработанные меры в ближайшее время.

Помочь предпринимателям

Первый зампред правительства Андрей Белоусов провел совещание с представителями федеральных органов власти, а также объединений «Опора России», «Деловая Россия» и Торгово-промышленной палаты (ТПП) России. По словам Белоусова, меры поддержки должны включать в автоматическом или полуавтоматическом режиме. Важной задачей является сохранение рабочих мест и минимизация издержек для бизнеса, отметил он.

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Члены правительства вместе с депутатам Госдумы подготовили поправки к законам, которые сохранят за мобилизованными их права. Речь идет о возможности оставаться владельцем бизнеса, несмотря на призыв в ряды Вооруженных сил.

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В Минэкономразвития рассказали, что ключевыми задачами являются сохранение бизнеса, производства и рабочих мест в секторе МСП, сообщил РБК. По данным издания, меры поддержки могут охватывать разные аспекты — например, освобождение от штрафов в случае неисполнения договоров или начисление зарплаты в случае мобилизации учредителя организации.

«Для поддержки заказчиков и поставщиков Минфин России разработал необходимые изменения, которые позволят минимизировать риски неисполнения контрактов», — отметил замглавы Минфина Алексей Лавров.

Власти могут рассмотреть возможность неприменения штрафных мер в случае призыва предпринимателя на службу в рамках частичной мобилизации.

«Необходимо продолжать системную работу по данному вопросу и не допустить дестабилизации социально-экономической ситуации», — рассказал председатель «Деловой России» Алексей Репик. Он добавил, что его организация активно сотрудничает с правительством с целью выработки мер поддержки предпринимателей.

Москва поддержала бизнес

В сфере малого и среднего бизнеса работают более трех миллионов москвичей, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. По его словам, это более 40% трудоспособного населения города, а в их число входят и индивидуальные предприниматели. После введения санкций власти Москвы приняли более 80 системных инструментов.

«Это льготные кредиты, отсрочки по аренде, гранты, субсидии и многое другое. Общий объем антикризисного плана поддержки населения и бизнеса более 100 миллиардов рублей, из них почти половину (48 миллиардов) составляет помощь предпринимателям», — уточнил заммэра.

Вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Сурен Варданян отметил, что возможная потеря собственника бизнеса может негативно отразиться на рынке. От этого могут пострадать целые логистические цепочки, что «в последующем отразится на экономике страны». Очередной мерой поддержки станет возможность расторжения договоров аренды без штрафных санкций, если недвижимость арендовали у государства.

По мнению независимого экономиста Андрея Бархоты, бизнес получает ответы на запросы в непростой период. Власти принимают важные меры поддержки предпринимателей, подчеркнул эксперт.

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