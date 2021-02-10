Минсельхоз попросил пустить в Россию мигрантов для работ в поле

Первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов обратился к вице-премьеру Виктории Абрамченко с просьбой посодействовать в привлечении иностранных рабочих в отечественный агропром. Об этом сообщил РБК со ссылкой на документ.

Абрамченко поручила Минсельхозу, Минтруду и МВД заняться вопросом о привлечении иностранцев для проведения сезонных работ в сельском хозяйстве в текущем году.

Еще в марте 2020 года в Россию был запрещен въезд иностранных граждан из-за пандемии. Эта мера остановила потоки трудовой миграции — у сельского хозяйства образовались риски.

По данным РАНХиГС, в отечественном агропроме может быть задействовано до 500 тысяч иностранцев. Весной власти Астраханской области уже предупреждали о дефиците рабочей силы.

До закрытия границ часть мигрантов успели приехать в Волгоградскую область, но и этого было мало, власти задумывались о снижении посевных площадей. Тогда министерство предложило привлечь к работам студентов аграрных вузов и других безработных.

В 2020 году сезонные работ прошли хоть и в штатном режиме, но проблема не была решена полностью, написал Хатуов в письме. В новом году регионам, по предварительной оценке, нужно дополнительно около 38,2 тысячи иностранных рабочих. Больше всего требуют Волгоградская и Астраханская области. Там овощи выращивают с применением ручного труда.

Замглавы Минсельхоза отметил, что местные жители, которые привлекались к работам в полях в прошлом году, в этом году не хотят этим заниматься даже за повышенное вознаграждение.