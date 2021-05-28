Минсельхоз опроверг риск дефицита яиц в России

Минсельхоз не ожидает дефицита куриных яиц в России. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

«Минсельхоз России оценивает текущую ситуацию на рынке птицеводческой продукции как стабильную и комфортную для дальнейшего наращивания объемов производства и не ожидает дефицита яиц на внутреннем рынке», — приводит агентство текст сообщения министерства.

По данным Минсельхоза, благодаря комплексу мер поддержки отрасли цены производителей на яйца существенно снизились за последние несколько недель после активного роста в начале года. Стоимость яиц первой категории за месяц снизилась на 19,5%, а второй категории — на 10,9%. В ведомстве уверили, что новые меры поддержки будут сохранять стабильность в этой сфере еще долго.

Ранее генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева рассказала о жалобах производителей яиц на критический обвал стоимости своей продукции. По ее словам, сложившаяся ситуация может привести к дефициту. Как написала газета «Ведомости», производители обратились со своей проблемой в Минпромторг. Они сообщили, что закупочные цены стали ниже себестоимости производства.