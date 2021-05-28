Россиян предупредили о риске дефицита яиц

Производители куриных яиц сообщили о критическом обвале закупочной стоимости своей продукции. Такая ситуация может привести к дефициту яиц, отметила гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева.

С просьбой решить проблему критического снижения цены производители обратились в Минпромторг, сообщили «Ведомости» со ссылкой на участвовавших в совещании людей. Производители пояснили, что стоимость снизилась из-за сезонного падения спроса на яйца. При этом закупочные цены стали ниже себестоимости производства из-за издержек.

По словам представителя Минсельхоза, к 26 мая оптовая цена яиц первой категории упала на 19,5% по сравнению с аналогичной датой в апреле. Стоимость яиц второй категории снизилась на 10,9%. Как уточнила Бобылева, ритейлеры закупают продукцию по 36-45 рублей, а себестоимость в среднем составляет 49-52 рубля.

Производители не будут долгое время работать себе в убыток, подчеркнула гендиректор. Она предположила, что некоторые компании станут сокращать количество несушек. В итоге это может обернуться дефицитом яиц. Но представитель Минсельхоза заверил, что ситуация с яйцами на рынке является стабильной и комфортной для наращивания объемов производства.