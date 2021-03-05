Всероссийские проверочные работы переведут в компьютерный формат

Всероссийские проверочные работы (ВПР) переведут в компьютерный формат сдачи в ближайшие два года. Об этом рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев, сообщил ТАСС.

«Мы планируем в ближайшие два года перевести всероссийские проверочные работы полностью в формат компьютерной сдачи», — заявил Музаев.

По его словам, в целом регионы готовы к таким изменениям. Сейчас в образовательные организации завозят новое оборудование в рамках национального проекта «Образование»

Всероссийские проверочные работы — итоговые контрольные, которые проводятся в классах под конец учебного года, написал сайт kp.ru. Они нужны, чтобы определить уровень знаний школьников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов.

Всероссийские проверочные работы для учеников четвертых-восьмых классов пройдут в штатном режиме. Учащиеся выпускных классов напишут их по решению руководства школы. Всего к ним присоединятся более семи миллионов учеников.