Общество 05 апреля 2024, 01:51 Минпросвещения обнародовало проект нового расписания ЕГЭ-2024 РИА «Новости»

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Министерство посвящения и Рособрнадзор опубликовали проект приказа нового расписания Единого государственного экзамена в этом году. Документ разместили на сайте проектов нормативных правовых актов.

В проекте учли возможность пересдачи одного предмета.

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«Проект <…> направлен на предоставление возможности выпускникам, освоившим образовательные программы среднего общего образования, пересдать [ЕГЭ] по одному из предметов по их выбору, чтобы улучшить свои результаты. С этой целью проектом приказа устанавливаются дополнительные даты проведения ЕГЭ — 4 и 5 июля 2024 года», — сказано в документе.

Сроки проведения первых ЕГЭ и экзаменов по обязательным предметам остались прежними: 23 мая пройдут ЕГЭ по литературе, географии и химии, 28 мая — по русскому языку, 31 мая — по математике.

Ранее заслуженный учитель РФ Ирина Бабурина рекомендовала родителям повышать самооценку своим детям перед важными экзаменами. Она отметила, что в тяжелых случаях можно отправить ребенка на беседу с психологом.