Образование 19 марта 2024, 16:56 Педагог Бабурина призвала родителей повышать самооценку детям перед ЕГЭ и ОГЭ

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Директор московской школы № 117, заслуженный учитель РФ Ирина Бабурина в разговоре с изданием Pravda.Ru дала советы родителям, как помочь детям справиться со стрессом перед ЕГЭ и ОГЭ.

Как отметила учитель, перед экзаменами она собирает учеников и напоминает им, что среди них нет тех, кто чего-то не знает. Даже если экзамен не получится сдать с первого раза, у детей будет возможность пересдать его.

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«Сейчас, если ты не сдал, плохо себя чувствовал и прочее, ты имеешь право пересдать уже в этот экзаменационный период», — пояснила Бабурина.

Родители должны заниматься тем, чтобы самооценка ребенка была на высоком уровне. В самых тяжелых случаях, когда волнение зашкаливает, можно отправить ученика на разговор с психологом, добавила она.